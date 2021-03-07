《一秒拳王》絕對難能可貴——難能可貴在當中展示的精神。當你以為這只是另一齣《激戰》，用擂台燃點一個廢中的意志，周天仁（周國賢飾）的個人奮鬥故事，比起賤輝，有意義得多。

撰文：月巴氏

周天仁天生就能夠預知一秒後的世界，小時候的他，甚至被傳媒捧為「一秒神童」，但這個所謂神童無助廢柴老竇賭運，畢竟一秒實在太短，買定離手後，那未來的一秒已立即成為現在，再轉瞬變成過去。

廢，可能真的會透過DNA傳給下一代，周天仁完美繼承了老竇的廢，在酒吧打份沒前途的雜工，同時做個連兒子都睇不起自己的單親爸爸，直至一個機緣，預知能力被好好運用，成為了「一秒拳王」，贏到開巷，贏到獲得同拳王同台的機會，但一個意外，令他失去了一秒預知能力——這令我想起《賭聖》的星仔，決戰洪爺時，他也失去了令他贏到開巷的特異功能，好彩最後一刻，特異功能失而復得，贏了擁有真正高明賭術的洪爺。

替香港人打氣

用特異功能去贏一個擁有真材實料的人是否勝之不武？邊個得閒理，最緊要就是贏。Yes，贏，比甚麼體育精神都重要，你有體育精神但贏不到？也只是loser。然而，趙善恆到最後都沒有安排周天仁得回預知能力，換言之，最後在擂台上面對拳王時的他，憑的是實力，而不是超能力，所以不要將《一秒拳王》視為另一齣《激戰》，即使本質同樣是廢中在擂台上找回自我的勵志故事，分別是，賤輝能夠打到最後，還是借助一種只有他才擁有的特殊能力，但讓周天仁打下去的，是勇氣——當一秒之後變成完完全全的未知，就要勇於面對。

過去香港人太過重視贏（而且似乎一直在贏），拍賭片最啱，賭片能夠包容各種贏的方法，沒有道德不道德之分；運動片不同，運動講究公平，講究體育精神，要靠切切實實的肉體和意志鍛煉，所以不論《點五步》班學生和《逆流大叔》班中坑，都需要透過連串刻苦訓練，冇得偷懶冇得取巧。作為同樣替香港人打氣的電影，《逆流大叔》班中坑即使沒有贏到最後那場龍舟賽，卻在各自渺小人生中贏了一次，贏了昨日那個卑微的自我；《點五步》則借真實發生過的沙田少棒隊事蹟，對雨傘運動後的人心低迷作出回應——一切，都在於有沒有踏出那點五步，最重要，是踏出的過程。

一秒扭轉未來

有沒有努力踏出點五步？純粹一秒間。《一秒拳王》由一秒的預知能力，說到一秒的功用：一秒的確好短，卻足以做出一個決定，而這決定，絕對可以創造另一個宇宙，宇宙世事萬物變化，來自一秒一念之間。在今時今日這麼一個時間點看，似乎得到了一點啟發：面對當前局面，我們每一秒每一念都很重要。

回到2004年，杜琪峯拍《柔道龍虎榜》，借眼將盲心未盲的司徒寶那一段人生掙扎，鼓勵經歷了2003年的香港人；如今，接近二十年後，香港人面對的複雜得多，不是純粹幾下外來的打氣聲便可拾回鬥志，更需要的，是內在的正念，在仍迷惘的一秒間，讓自己化身獨自企在擂台的周天仁，勇敢地面向未來。