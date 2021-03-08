日本著名乒乓球員福原愛上星期被日媒《女性Seven》踢爆她撇下子女，背夫在日本偷食型男斷正，甚至爆出與老公江宏傑正辦理離婚手續，雖然男方否認婚變，福原愛亦為偷食道歉，但似乎未能平息事件。

江宏傑今晚在台北出席其參演節目《全明星運動會》製作公司舉辦的春茗。他在7點左右到場，戴帽、口罩和眼鏡的江宏傑，在友人的包圍下，不發一語悄悄走進會場。由於今次是江宏傑在婚變傳聞後首次亮相，頓成全場焦點。

據台灣《蘋果新聞網》報道指，江宏傑看起來心情很正常，與工作人員打招呼時也面帶微笑。在飲宴期間，有工作人員的小孩是江宏傑的小fans，獲安排坐在他身旁，已為人父的江宏傑與小孩閒聊，未有異樣。而江宏傑之後也跟着經理人到各枱敬酒，各大有講有笑，但無人提起其婚變，有工作人員對他表示「加油」，江宏傑微笑以對。

離場時惹衝突

至晚上8時半，江宏傑與經理人離開，搭的士到台北車站搭高鐵回高雄，他在經理人及工作人員陪同下離開，惟現場堆滿採訪的傳媒，過程中難免有碰撞衝突，甚至電梯一度被卡着，傳出有人大叫「XXX了不起喔」以示不滿，惟江宏傑一路不停雙手合十。

江宏傑幾經辛苦才能成功落樓，跟經理人搭的士離去，對於所有問題，他都回應「謝謝」。之後他到台北車站落車後，面對追訪的傳媒，他保持雙手合十，連說兩聲「辛苦了」，隨即進入車站搭高鐵返高雄。

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