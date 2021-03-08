田蕊妮、潘燦良及溫玉茹主演的舞台劇《聖荷西謀殺案》，今日在尖沙嘴舉行記者會，編劇莊梅岩及導演甄詠蓓亦有出席，該劇將於4月30日起，在演藝學院歌劇院公演13場。

阿田首次演舞台劇，電影版角色由鄭秀文主演，阿田指心情興奮多於緊張：「之前未知劇場開唔開，有患得患失感覺，加上舞台同電視電影唔同，有啲擔心，圍讀完就攞返信心。」對於會否擔心與鄭秀文比較？阿田指演員上台就要有信心，不應膽怯。身形明顯清減的阿田與身在台灣的丈夫杜汶澤一段時未有共聚，她指平時飲食由老公主理，自己或許忽略飲食而清減不少。

而電影版蔡卓妍（阿Sa）的角色，在舞台劇版中由溫玉茹飾演，對於會否擔心被比較，她說：「冇得驚，佢（阿Sa）咁出名，我做舞台劇10年有多，自己會盡力做好角色。」

潘燦良相隔兩年再踏台板

潘燦良指《聖》劇將有不同的火花出現，受到武漢肺炎疫情影響，他指自己近兩年沒踏足舞台劇台板，他說：「好彩有電視同電影拍，上年真係好多人坐喺度。」對於是次入座率需要因應防疫措施減半，潘燦良指觀眾減少確實會影響氛氛，雖然預售門票售罄，但仍希望隨後疫情好轉，可以增加入座率。

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