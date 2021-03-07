雖然政府之前放寬限聚令，但市民應該無時無刻都要保持防疫意識，以減低傳播和感染風險。不過一班TVB處境劇《愛·回家》的演員，不單止防疫意識低、不戴罩圍埋傾偈及進食，當中單立文最離譜，雙手抹完鼻沒有清洗或消毒，便直接用手拿東西吃，完全罔顧衞生，相當核突。

無罩傾偈口沫橫飛

日前《蘋果》在上環必列者士街見到《愛·回家之開心速遞》的劇組在附近拍外景，當晚演員好齊人，有劉丹、羅樂林、白彪、滕麗名、單立文、呂慧儀、陳浚霆等，難得齊人，一班演員還叫了快餐外賣。現場所見，當一袋袋外賣到來後，一班演員湧上前，蹲下身去拿食物，而最為食可說是陳浚霆，見他食到停不到口，還跟在旁的劉丹、呂慧儀在無罩下邊食邊「吹水」，口水橫飛。

不過最離譜可說是單立文，當時見他一邊行，雙手正拿着紙巾抹鼻，下一秒他將紙巾藏在左手中，然後繼續行去一架放了食物的車頭前，便用同一隻手在食物堆中拿食物。最核突的是他抹鼻後，完全沒有即刻拋掉紙巾，更在沒有清潔、消毒雙手的情況下拿食物放入口中，防疫意識簡直是零分。

呂慧儀防疫意識薄弱

同場的長腳蟹（呂慧儀），身為人母同樣防疫意識薄弱，在沒有清潔雙手的情況下，隨意用手拿食物放入口，有欠衞生。至於較年長的演員劉丹，更沒有以身作則，在休息時他站在路旁抽煙，但他沒有將口罩妥善放好，隨便將口罩掛在一邊耳，任意在風中飄盪，隨時有播毒之嫌。而當時他身旁有一位工作人員，他完全漠視對方的存在，不停吞雲吐霧。

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