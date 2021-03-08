UA Cinemas（娛藝院線）今日宣佈全線結業，啟動清盤程序，遣散逾百員工，昨晚起開始停售戲票。UA陪伴港人36年，為香港影業創不少先河，包括首間引入「口述影像」上映的《逆流大叔》，可讓視障人士使用專用接收器，聽口述影像欣賞電影，打破電影界限，早年UA亦是首間於2007年引進IMAX巨幕技術，再次吸引戲迷進場支持。

受疫情影響收入，電影業界擔心UA Cinemas結業會引起「骨牌效應」，田啟文今早接受電台訪問表示：「好震驚，UA係龍頭院線，佢排片太強係提升港人選戲嘅選擇，佢喺暑假排片都係第一手外語片，此消彼長，排得咁好，變咗華語片比較失色，但對觀眾係好事，因為同外國同步，有時嗰邊都未做，反而香港上映先。」

田啟文稱疫情下排戲院座位只可排一半，經營百上加斤，聽聞之前UA想賣盤，不過因為UA旗下七間戲院均位於黃金地段，惟市況欠佳，未有「白武士」出手，最終只賣出一間，「佢哋一直想賣盤等有心人去經營，但係而家都頂唔順，電影一直難做，市場萎縮，租金人工上漲」。田啟文指身為業界人士，最擔心驚影響投資者來香港，「咁大間龍頭院線都頂唔順，咁即係冇得做啦，咁就唔喺香港投資拍電影」。

香港影視協會理事長洪祖星接受電台訪問，指香港戲院裝修變得漂亮及現代化、電話網上預約等，UA功不可沒，「特別IMAX係佢帶頭搞，呢個財團喺香港電影界起咗好大作用，睇戲有娛樂、飲嘢全部係UA帶頭搞，搞到而家咁先進，UA真係好大貢獻」。主持人回想以前戲院有曱甴、老鼠，座位又污糟。

UA當年引進IMAX巨幕用很多錢裝修，成本貴，洪祖星笑稱UA提早戲迷享受，對抗老翻年代，再次吸引戲迷入場，「UA呢件事令我哋諗戲院真係好難經營，租金好貴，疫情搞咗年幾，停咗差唔多1年開唔到，租金一百幾十萬，仲有人工、水電，在商言商，香港戲院而家全部蝕本，唔係有大財團，執笠應該有百分之五十，而家只係頂住先，政府支持亦少之有少，我係諗唔到UA會收檔」。

洪祖星估計會有熱衷做戲院的大財團做「白武士」接手，「而家要賺大錢好難，呢幾年經營上應該係打和，租金咁貴，你賺到都唔係戲院攞晒，業主要分，同埋疫情真係影響好大，收入可能都唔夠畀人工」。

UA Cinemas在香港共有7間戲院，包括UA MegaBox、時代廣場、UA Cine Moko、青衣城、淘大、大埔超級城及東薈城。UA院線旗下「UA K11 Art House」戲院於本年2月底停運，該戲院2019年暑假才開幕，現時有關戲院業務由林建岳旗下的豐德麗集團收購，以5,600萬元收購尖沙嘴K11的人文購物藝術館L4及L5，用作集團戲院營運及相關業務，期限是今年3月至2031年1月3號。

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