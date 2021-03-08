人氣韓劇《愛的迫降》的孫藝珍及玄彬今年元旦日認戀，外界都睇好兩人會結婚，而兩人就算公開了戀情都不影響事業，工作仍然忙過不停。孫藝珍代言的服裝品牌今日再公開了其新相，她換上不同設計的鮮艷服飾，化身春日女神，大晒纖瘦身形及優雅氣質，立即吸引不少fans留言大讚。

宋慧喬全智賢不入十大

而韓國網站「King Choice」早前進行了「2021年最美女演員」為題的投票，吸引近60萬名網民參與，但孫藝珍卻只排在第10名，宋慧喬、全智賢更分別排在第17及18名，投票結果令人大感意外。

至於冠軍就落在《請回答！1994》的高雅娜身上，其得票率超過16萬，第2至第9名依次為《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《Running Man》宋智孝、43歲金賢珠、《Running Man》全昭旻、《鬼怪》金高恩、朴信惠、金所炫、「國民初戀」秀智。

玄彬大晒麒麟臂

另外，孫藝珍男友玄彬早前騷肌為雜誌《GQ Korea》拍攝新相，其所屬事務所近日公開更多拍攝花絮相，他大晒麒麟臂型格示人，每個動作都毫不馬虎，認真敬業。

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