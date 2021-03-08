已經退出藝能界的前女星森下千里，於2019年底宣佈與事務所解約，消失幕前一年多，森下千里今日被爆轉行從政，令她再次受到網民關注。

有日媒報道指，39歲的森下千里獲自民黨提名下屆眾議院選舉，出戰宮城縣第5選舉區，消息指周日將舉行記者會公佈消息。森下千里闖入政壇的報道曝光後，有網民即在其社交網上留言，表示對消息感到驚訝，亦有人留言鼓勵，森下千里本人亦有回應網民，並留言：「對於有部份報道，可是我暫時不能發表任何意見。」森下千里是在2001年入行，她先擔任賽車女郎，之後當上水着偶像逐漸捱出人氣，曾參演不少日劇及電影，而退出娛樂圈後，仍有不斷更新IG及Twitter公開近況，昨日她便在Twitter發文，透露受到311大地震的10周年影響，正努力望考得防災士資格。

與此同時，有日本網民把森下千里搞錯是90年代著名女星森高千里，使森高千里之大名一度登上Twitter熱門排行榜。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！