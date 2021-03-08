UA Cinemas（娛藝院線）今日宣佈全線結業，啟動清盤程序，遣散逾百員工，電影人都感到好可惜，Golden Scene（高先電影）老闆曾麗芬（Winnie Tsang），上月擲3,000萬在堅尼地城開高先電影院，對於陪伴港人36年的UA結業，Winnie認為對業界是重大打擊，坦言：「好可惜，好唔開心！」

Winnie指UA戲院是迷你戲院的先鋒，「1985年創立咗UA6，跟住陸續咁開，而家開到六、七間，尤其最後嗰間K11都成12個月，真係好難，而家突然之間結業，對我哋業界係一個打擊。」問到Winnie這時候仲搞戲院，擔唔擔心呢？她說：「咁我唔擔心，我都係一間。」有批評政府抗疫措施混亂，會否擔心這不是合適時候？她說：「而家得五成又唔畀賣嘢食，對收入好大影響，希望政府早啲放寬，令到電影業能夠再次增長番，我唔可以話會蓬勃，但都希望增長返，亦希望八大（片商）公司都多啲放返啲片出嚟，等戲院界有啲大片做，幫吓戲院行業。」問到會否考慮接手UA？她說：「唔會，唔係，冇咁嘅資源，講笑。」

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