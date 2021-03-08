大埔居民盼望落空了！UA Cinemas（娛藝院線）今早在官網正式向影迷告別，指出因受疫情衝擊及經營壓力下，無奈宣佈全線結業，UA戲院已啟動清盤程序，正式結束自1985年起、在港36年的業務。

戲迷對消息感到難過，大埔街坊更失落，皆因UA娛藝院線早於2017年11月時曾宣佈，計劃於大埔超級城的多層停車場，興建合共4個院，能提供接近360個座位的兩層高迷你戲院。較早前才有消息指UA院線原定於今年進駐大埔超級城，結果好夢成泡影，戲院基本設置已興建完成，可惜未正式開始投入服務便要結業。

大埔區最高峯時期曾經有3間戲院，「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院自2001年後相繼結業，區內無戲院，街坊睇戲最近都要出到沙田新城市廣場，等了20年，等到的卻是UA Cinemas全線結業的消息。大埔UA Cinemas「難產」，該區街坊最失望，網民都紛紛在討論區留言，希望有白武士出現打救院線，或者有電影公司老闆接手經營。

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