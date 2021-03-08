萬人迷碧咸（David Beckham）與「辣妹」老婆Victoria結婚逾20年，兩公婆依然恩愛如昔，是圈中的模範夫妻。今日是三八婦女節，碧咸當然不會放過表揚老婆和囡囡的機會。

萬人迷碧咸女fans眾多，但一生人最重要的女性就只有三個，除了老婆Victoria外，還有囡囡哈七（Harper Seven）和他最尊敬的母親Sandra。碧咸今日在IG上載五張照片，當中包括他抱着哈七和與Sandra的合照，以及Victoria的單人照等，他留言：「我一直很幸運，生命有這些出色和堅強的女性啟發我。今日和每一日，我們為全世界所有女性慶祝。國際婦女節快樂。」見老竇如此尊重女性，18歲二仔Romeo亦有樣學樣，貼上咀女友Mia Regan的照片，留言表達愛意。

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