韓國27歲的男星志洙因爆出校園暴力的爭議，影響到現時正在拍攝的KBS新劇《月升之江》，志洙被踢出劇組後，由羅仁宇接替演出，今日《月升之江》就公開羅仁宇的新劇照。據知一開始是打算讓羅仁宇由第9集開始演出，但為了作品的完成度，他由第7集開始重新拍攝，製作組表示：「為了給觀眾呈現高完成度的電視劇，決定提前讓羅仁宇登場，向一眾演員和工作人員表示感謝。」而《月升之江》將於今晚播出第7集。

至於《月升之江》女主角金所炫，今早就現身宣傳跟宋江合作的新劇《喜歡的話請響鈴》第二季，未知她是否因為要趕住重新拍攝《月升之江》，今日金所炫現身時非常憔悴，令fans大呼心痛。金所炫表示拍攝時，因為跟拍檔都是同齡人，所以總是邊開玩笑邊拍攝，拍攝悲傷戲份時，也會互相支持，能感受到拍檔之間的愛。宋江就表示：「拍攝第一季時非常緊張，但在第二季時彼此配合得非常好，很團結，拍攝過程非常有趣。」

李娜恩遭踢出新劇

而韓國女團APRIL近日陷入欺凌風波，23歲前成員李玹珠被指因遭隊友欺凌才退團，早前亦有網民指小學時曾遭人氣成員李娜恩霸凌，雖然APRIL的事務所否認組合內的欺凌風波及李娜恩涉校園暴力的傳聞，不過已令李娜恩的工作大受影響，其代言的化妝品、食物、醫藥等品牌即時抽起她的廣告，今日李娜恩更被踢出SBS新劇《模範計程車》。

《模範計程車》的製作公司今天宣佈，在與事務所商議後，已確定讓李娜恩退出拍攝。李娜恩之前已經拍攝的部份佔整部劇60%左右，將在確定新演員後全部重新拍攝。

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