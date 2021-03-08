鄧紫棋（G.E.M.）今年初被大陸傳媒揞名指是「最討厭藝人」之一，又被《蘋果》讀者爆料指她與造型師男友魏俊傑（Mark）刻薄員工，力數九宗罪等。對外負面新聞不斷，但G.E.M.對家人愛錫有加，今日她在微博貼出短片，悼念逝世已10年的外婆。

G.E.M.留言：「十年前的今天，妳離開了我；但這十年裏的每天，妳依然像時常陪伴着我。妳的離開讓我再也不恐懼離別，因為我知道有一天，我們一定會在天國再遇見。外婆，我好想妳。」片中看到眼大大的G.E.M.頗可愛，她百厭爬落床時屁股着地，坐在地上大哭，幸獲外婆上前抱起安撫，可見G.E.M.甚獲外婆寵愛。而G.E.M.在片中更配以自己的新歌《平行世界》作背景音樂，把握宣傳機會。

片中另見G.E.M.在外婆彈琴伴奏時爬上爬落，但G.E.M.的外婆沒有責罵，任由孫女郁來郁去；而G.E.M.外婆又教G.E.M.認字和陪玩，G.E.M.靠在外婆身邊唱歌，十分乖巧。

音樂啟蒙老師

其實G.E.M.今時今日的音樂路，受外婆的影響很大，她曾提過外婆是自己的音樂啟蒙老師，從小便耐心教自己彈琴及唱歌。出生於上海的G.E.M.，外公在樂團吹色士風，外婆教唱歌，母親是上海音樂學院聲樂系畢業生，舅父拉小提琴，可算是出身於音樂世家。G.E.M.與媽媽後來隨港人父親移居來港，但G.E.M.與外婆的感情並未因此而轉淡。G.E.M.在外婆過世後，近年都有在外婆死忌當天，在社交平台出post悼念。

為了悼念外婆，G.E.M.曾寫了《不存在的存在》，意指外婆雖然不在自己身邊，但她像永遠沒有離開，活在自己心裏一樣，顯示外婆在其心目中的地位十分重要。而G.E.M.早年在大陸參演歌唱節目時，其中一場因為改唱莫文蔚的《如果沒有你》來悼念外婆，因為情緒太投入，唱到淚灑舞台，影響演出水平，結果該場未能攞第一。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！