導演黃修平昨晚與袁富華、談善言和黃美芬，在上環一間海味店為港台節目《環顧日常》拍攝其中一個單元「海魚飛」。黃修平今次執導的單元，以綠色殯葬為主題，他表示節目由去年籌備，因為疫情影響未能拍攝小朋友的戲份，故內容要作出調整。

近日有指空降出任廣播處長的李百全，上任後即大擺官威要求審視港台拍攝的節目，當中《香港故事》訪問樂隊LMF的集數被抽起。據知，必須要審視的節目主要是時事節目，而《環》去年已開始製作，暫時不用事前審查或內容修改。

問到黃修平節目是否需經廣播處長審批？他表示不清楚，亦希望不需要：「喺創作人嘅角度，當然唔想受到審批。如果要改睇吓乜嘢原因，睇情況，唔能夠一概而論。」至於演員袁富華和談善言也表示不清楚，但暫時未受影響，談善言說：「呢件事剛發生，暫時未有實際感覺到之後有乜變化，要遲啲先有諗法，當然演員只係會諗揀一個好劇本。」至於日後挑選劇本會否更審慎，盡量少接觸敏感題材？袁富華則說：「主要睇對個劇本有冇興趣，分唔到邊啲係敏感，都係睇創作上點樣deal。」

袁富華與談善言在劇中演父女，劇情講述二人因上一代的關係及理念不同引發矛盾，雖然表面不和，但父女內心是互相關愛。拍攝時，兩人沒有太多爭執戲份，談善言謂大多數是不瞅不睬：「今次同Ben哥合作，佢教咗我好多，分享咗好多拍攝嘅事。」而袁富華則笑謂最初接劇本感愕然，因為以自己條件很難有如此美麗的女兒。

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