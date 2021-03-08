容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，有幾次表演時左手戴了手套，有網民發現她的左手包着紗布，祖兒今日公開交待受傷事件，在社交平台晒出傷口縫針照，透露上月不慎用鉸剪自插虎口，一直隱瞞傷勢是避免事件被放大，如今傷已痊愈，節目亦已出街，是時候打開「死蠢事件簿」。

她自爆從小就被媽媽禁止進廚房和接觸利器，「哪怕拿起一把小刀，都會不停叮囑我刀頭向外，生怕萬一不小心甩手插死自己。」但她今次為了配合舞蹈演出中有很多手部動作，便找美甲師Gel甲，不惜坐了8小時幾乎腰斷，完成後手指無法行動自如，也按不到手機，捽眼有幾下差點插盲自己，鼻子耳朵癢都不敢碰，總言就像廢了武功，重頭戲是隔天拿了一把遲鈍的鉸剪準備拆東西。

祖兒說：「當時一直剪不開，我使勁一插，剛剛對準我的左手虎口位，我的反應總算快，立刻把它從傷口抽出，當我右手按着左手那一刻血液就從傷口噴出來，好像玩水槍一樣。被嚇傻了的同事們立刻安排我進醫院消毒縫針，當時醫生問我要不要縫美容針，說傷口會美一點，我說不要這麼麻煩，隨意便可，結果手上一直帶着兩條毛毛蟲，之後兩個星期傷口一直疼痛，頭都不能自己洗，排舞總是要包紮着，整隻手都是瘀瘀黑黑的，又怕汗水在傷口悶着會發炎，心裏每天都責罵自己要幾蠢有幾蠢，事情大概是這樣...好在能趕得到過年前拆線。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！