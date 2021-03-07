擂台，是莊嚴的，絕對不是那些小丑用來呃名氣的舞台。以下各人，有男有女，曾經輝煌，又或跌跌撞撞半生，最後都在擂台上找回自己做人的價值。

撰文：月巴氏

米奇洛基證存在感

《拼命戰羊》The Wrestler, 2008年

曾經有型靚仔，米奇洛基（Mickey Rourke）人到中年，以56歲的殘樣和軀殼，演繹一個80年代風光過的摔角手——簡直是他本人的自況。人生最痛，不是在擂台上被打到爆缸標血，而是現實世界當你透明不再存在。既然只有擂台才能證明他的存在，他惟有再上擂台。最後贏定輸？已經不重要。

安藤櫻報復男人

《100円的愛》2014年

一子，年過三十，宅女兼很多人眼中的廢物。跟細妹嘈交後，一氣之下離家，在百元商店打工，偶然迷上了一個業餘拳擊手……直至她的身與心接連被兩個男人嚴重傷害，她極度憤怒，誓要將怒火貫注拳頭上，決定讓自己站在擂台上贏一次。勵志得來絕不陳腔濫調，安藤櫻好睇到核爆。

史泰龍訓練世姪

《洛奇外傳：王者之後》Creed, 2015年

《洛奇》（Rocky）讓史泰龍（Sylvester Stallone）揚名立萬，四十年後，洛奇已是個只餘下回憶的獨居老人，命運讓他遇上昔日戰友阿波羅私生子Donnie，用師傅當年訓練自己的土炮手法，訓練對方。兩個心繫擂台的男人，生命影響生命，最後高潮拳賽進行時，響起《洛奇》經典主題音樂，感動到起雞皮。