UA（娛藝院線）於今日宣佈全線結業，消息震驚整個電影業界，任達華今日在元朗出席新片《邊緣行者》開鏡活動時回應稱：「今日聽到消息，有啲唔開心，事情都發生咗，就等佢發生。希望疫情快啲好返，各行各業重新開返，希望夏天疫情可以好得七七八八，而家都要面對現實接受，對電影業打擊係大，希望有大財團能夠收購。」

疫市下，任達華仍然片約不斷，連接3部電影演出，他對淡巿下香港仍有電影開拍表示高興。任達華在戲中飾演社團大佬，小齊飾演其跟班，任達華說：「有好多動作戲，視覺效果好好睇，拍出不一樣嘅香港景色，好似旅遊片。」他又笑言今次全男班合作，打算聯同小齊找陳國坤、譚耀文及林曉峰組成5人樂隊，任達華說：「我可以唱歌跳舞，MV都已經諗好點拍。」

小齊與家人「分居」

小齊稱首次與任達華有對手戲，他說：「華哥喺拍攝上經常提醒我哋，係一個好大佬。」他的角色亦忠亦奸，因為要投入角色，情緒有起伏，為避帶負面情緒返家，小齊自己另租地方暫住，以免影響小朋友，他說：「自己出去住，出得嚟行預咗要還，自己情緒有出入，之前試過因為拍戲將情緒帶返屋企，兇神惡煞，所以都係搬出去住。」

提到UA結業，小齊認為：「大家努力拍好電影，等個市場好返。自己過往都有入UA戲院睇戲，疫情影響係好大。」同片的譚耀文則對UA結業感到婉惜，他說：「希望日後以另一種投資方式，轉讓畀其他院線接手。」

阿Lo建議轉型開源

另外，有傳林曉峰（阿Lo）大仔林寶有意入行，林曉峰今日在開鏡禮中表示：「佢只係幫設計師朋友客串做model，17歲應該讀好書先，就算佢真係入行，梗係簽我家姐（林珊珊）啦！不過希望林建岳先生捧佢，之前有帶兩個仔見林生。」阿Lo回應：「我覺得戲院可以直播演唱會實況，因為疫情令場館人數受限，戲院可以轉型，增加收入。」

同場的吳卓羲表示：「我喺沙田長大，沙田UA戲院算係陪我成長，希望疫情快啲過，之後開返多啲戲院。」有戲迷指戲院現金券現變成廢紙，吳卓羲表示不知道有現金券可以買。

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