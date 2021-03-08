武漢肺炎疫情令各行各業大受打擊，電影業界首當其衝，經歷戲院三度被勒令停業後，UA（娛藝院線）於今日宣佈全線結業，啟動清盤程序。其實上月農曆年初七戲院重開，結束78日停業後，餓戲已久的觀眾「報復性」入場，令單日總票房超過300萬元，遠超出3個月前停院前一日的100萬元全日票房。戲院截至昨日重開18日，觀眾入場睇戲意欲未退，累計票房已超過5,000萬，成績非常理想，但未能助UA脫困。

政府停業害死戲院

有業內人士接受訪問時歸咎政府的一刀切措施及復業得太遲，他表示戲院從未出現染疫群組，但政府仍將戲院及不時出事的食肆，綑綁式停業，「戲院已經唔畀食嘢，睇戲又要隔行同戴口罩，點計都安全過食肆，況且戲院未試過爆感染群組。其實戲院可以早啲開或者唔使停，個局面可能唔係咁」。

他透露UA結業其中一個原因，同當年戲院商高價搶舖有關，早幾年戲院仍有利可圖時，院商樂意用高價入標，UA算是當中表現較勇一間。以尖沙嘴K11 Art House及九龍灣淘大兩間戲院為例，當年UA入標價被業內人士形容為「天價」，擊敗英皇、洲立及安樂等戲院商。他估計單是K11戲院的1,708個座位，以每座位使費15萬元計，就要投入差不多兩億元資金。

天價投標負擔重

另外，該行內人表示UA除了原定今年開業的大埔超級城戲院外，同時投得位於深水埗黃金商場的戲院，但遲遲未開工裝修，早前傳出有意頂讓減輕負擔，可惜一直未成事。他又指持續年幾的疫情，直接促成UA結業，「舊年疫情停咗116日戲院，即係得三分之二嘅時間可以做生意，UA嘅6間戲院，K11淨係租金差唔多要260萬，淘大130萬左右，加埋其他4間，空租都要差唔多成千萬，未計人工，其實都幾難頂。你見黃百鳴朗豪嗰間都嗌晒救命」。

業內人士埋怨大地產商未能共渡難關，在疫情下堅拒減租，他說︰「燈油火蠟費收足，租金係咁意收平半個月又話叫減，仲傾都唔同你傾。」

根據香港票房有限公司年初公佈2020年電影收入，去年總票房只有逾5.3億元，較2019年全年逾19.2億元，跌幅逾72%，是有史以來的第一次。

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