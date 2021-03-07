資深喜劇演員吳孟達上月因肝癌離世，家人昨日為他設靈，外界一直關注達哥生前形容為「老死不相往來」的黃金拍檔周星馳，會否親到靈堂弔唁，終於星爺於昨午約4時抵達，逗留約九分鐘後極速離開。其後達哥二弟吳利達接受訪問，提到星爺，他說：「星爺同達哥一路好friend。」問到星爺致祭感受時吳利達又說：「每一位入到去都係好唔開心。」他又透露家人將會帶達哥骨灰返回大馬安葬。

吳孟達上月27日因肝癌逝世，享年71歲，昨日在世界殯儀館設靈，以基督教安息禮拜儀式進行，並設置電視播放達哥生前演出片段，靈堂橫匾寫上「主懷安息」，正中央放着現任太太侯珊燕（侯三妹）、一對子女吳韋侖與吳楚瑜的心形花圈，以及首任妻子麥莉莉和兩女凱欣、凱兒的花圈，但未見第二任太太盧少慈與女兒的花圈。達哥兒子吳韋侖約2時許抵達靈堂，一臉哀傷未有接受訪問。外界一直關注自《少林足球》之後與吳孟達傳不和20年的周星馳會否親到靈堂弔唁，終於星爺於下午4時15分和胞姊周文姬一同抵達，送昔日的黃金搭檔最後一程。星爺現身時引起一陣騷動，不過愛低調的他和胞姊分開門口進入殯儀館，兩人在內逗留約九分鐘後一同離開，星爺對傳媒提問沒有回應，只揮一揮手便坐上七人車。

君如難忘跟達哥學猜枚

達哥縱橫演藝圈數十年，昨日有逾百朋友致送花圈悼念，包括周潤發、四大天王張學友、劉德華、黎明和郭富城，古天樂、成龍及中聯辦宣文部等。好友亦紛紛到場致祭，包括劉德華、吳君如、林子聰等。劉德華接近5時到達，他甫下車向傳媒雙手合十，然後一言不發步入靈堂，大約逗留13分鐘離去，其間不接受訪問。吳君如則獨自到來，神情哀傷，被問到跟達哥的相處點滴，她說：「同達哥拍過好多唔同嘅電影，要講真係一日一夜都講唔晒。」君如指有一次要演江湖人物，達哥做她爸爸，她向達哥學猜枚：「佢好叻嘅，咩枚都識猜，我好記得一cut機，佢就叫『猜喇！』好好笑。」她說當時好入戲，覺得達哥真的如自己父親一樣。君如指近年一直想找達哥演出，惜未能夾到檔期。

達哥卧病留院期間，田啟文代媒體跟達哥家人溝通，又協助遺孀搞達哥後事，他昨午近3時到殯儀館打點，大約5時許，陪同達哥二弟吳利達接受傳媒訪問。問到達哥年邁母親可有到靈堂？吳利達說：「媽媽冇嚟，囝囝囡囡都嚟唔晒。」對於周星馳前來致祭，吳利達續說：「一般慰問，星爺同達哥一路好friend，我哥哥有講過呢啲，佢係話同星爺一路好friend。」至於問到星爺在靈堂致祭時表現，吳利達透露：「我諗每一位入到去都係好唔開心、好傷心。」

達哥二弟提起母親哽咽

問達哥還有甚麼遺願？吳利達說：「佢冇講，因為好突然，佢喺醫院好樂觀，諗住會出到嚟。」他指達哥最不放心是家庭和母親，當達哥彌留時，家人有帶母親到醫院，他說：「其實我一路有問過佢幾次，帶媽咪嚟睇你好唔好？佢就話唔好，因為唔想媽咪見到自己咁辛苦會傷心。」講到這裏吳利達開始哽咽：「但係喺最後嗰一日，我哋都冇辦法喇，一定要帶媽咪去見一見佢，呢個咁孝順嘅人，如果最後見唔到媽咪一面，對佢嚟講都有一個遺憾。」講到達哥的骨灰如何處置，吳利達說：「佢喺醫院同我提過，佢願望去返馬來西亞陪太太同仔女。」

到昨日傍晚開始更多圈中人到場，包括導演杜琪峯、夏雨、駱應鈞、盧敏儀夫婦等，而與達哥同為第三期藝訓班同學的鄧英敏，昨日致祭後受訪大爆當年曾跟達哥、林嶺東及周潤發晚上去屯門學校裸泳，又憶述最後一次見到達哥是兩年多前的事：「喺觀塘約埋艾威、蝦嫂（關海山太太）飲茶。」而跟達哥合作無數的毛舜筠，昨日於Ig寫長文，憶述32年前首次跟達哥合作劇集，毛姐惶惑請教如何演戲，達哥傳授心得：「你回去為自己的角色寫前傳。」自此令她受用無窮。

昨日達哥家人下午向傳媒發悼文，寫上達哥的座右銘是：「人最重要就是要開心！」形容達哥是影視泰斗，又以「黃金配角」形容他，並指以往曾有報道提及達哥經濟及家庭狀況等不實指控，但沒指明是那些指控。