【《蘋果》專訪】

現年24歲的湯姆賀倫（Tom Holland）的「蜘蛛俠」形象深入民心，他繼Netflix電影《神棄之地》（The Devil All The Time）後，又在Apple TV+推出的新片《迷途羔羊》（Cherry）中挑戰踩界角色，摒棄正義光環。早前湯姆賀倫接受訪問，坦言角色難度超高，多得《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）落嘴頭才敢應承，他說：「我是覺得……我好像還未準備好面對這樣的一個題材吧。」

感激羅拔唐尼

湯姆說：「《迷途羔羊》跟我過往的演出實在相差很大，而我知道這將會是個極大的挑戰。如果沒有羅素兄弟在過程中支持着我，我可能真的會吃不消。所以知道他們主導着這一切，是讓我參與這個計劃的一大推動力。」Marvel電影中，鐵甲奇俠是蜘蛛俠半個師傅，但觀眾們甚至湯姆自己，都在現實中視羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）為他的真正良師。羅拔唐尼就曾公開盛讚湯姆演出，有師傅讚，湯姆當然開心：「大家都知道羅拔是我非常尊敬的演員，也知道他的事業實在非常精采，演過無數個出色的角色。所以得到他的認同，對我而言是個很重要的肯定。自己一直希望得到我敬重的同業的賞識，他對我的演出評價好像很正面，所以我由衷感到非常榮幸。」

羅素兄弟改造

在《迷途羔羊》中湯姆飾演染上毒癮的退役軍人，又減磅又化妝才讓他融入到角色，「開拍前我花了很多時間去努力減磅，拍攝期間努力維持那個磅數，同時配合髮型和化妝去貼近角色的狀況。我裝了假的額頭、眉毛、眼袋，連上唇都作了假，化妝方面是很認真的。」

此外，《迷途羔羊》一反導演羅素兄弟英雄片的套路，更由大製作跳到小製作，談到湯姆，導演表示是刻意將他改變，由陽光男孩變成吸毒青年，但仍然對他極有信心：「湯姆賀倫是位訓練得很好的演員。他雖然年輕，但不乏演出經驗，Marvel作品之外他也做過舞台劇，也有很多建構一個角色的經驗。加上他有個充滿創意的團隊，由劇本到髮型化妝到發聲，他們會一起去揣摩Cherry這個人物如何隨經歷和年齡而由內至外的改變，看過電影你們就知道這兩位演員（連同女主角）的能耐。」