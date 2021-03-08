UA院線今早宣佈全線結業，令港人感到驚訝又可惜，UA不敵龐大的經濟壓力，結束在港36年的業務，過去為香港電影業發展的貢獻功不可沒，現時香港電影業每況愈下，戲院處於「吊鹽水」的狀況，達到9成電影工作人員沒有工開，沒公司開新戲。

港府抗疫措施朝令夕改，令已經難捱的經營環境百上加斤，戲院自然生意難經營，所以近年不斷有戲院結業或轉售，其實除了UA院線全線結業後，傳聞大陸商人伍克波旗下的嘉禾橙天院線早於幾個月前也計劃把香港的戲院經營權出售，現時該院線在香港共有海運戲院、嘉禾黃埔、The sky、嘉禾粉嶺、StagE、嘉禾啟德及嘉禾V WALK共7間戲院，大陸影壇也收到嘉禾橙天欲出售香港院線的消息。

其實嘉禾橙天於2017年已經將大陸院線76間電影院以36.8億港元出售給于品海旗下的南海控股，以加強于品海旗下大地院線在全國實力。在香港已擁有《香港01》新聞網媒的于品海，聽說對嘉禾橙天的香港院線也感興趣，雙方目前正在洽談。

今日《蘋果》向橙天嘉禾求證是否院線正在放售中？橙天嘉禾發言人表示：「暫時冇回應。」如果大地院線真的買下嘉禾橙天香港院線，顯示于品海開始要染指香港戲院業務，增加在香港電影影壇的影響力。

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