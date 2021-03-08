第63屆格林美獎（Grammy Awards）原定於今年1月31日舉行，但由於美國洛杉磯出現多宗武漢肺炎確診及死亡個案，決定將頒獎禮押後至3月14日舉行。而主辦單位亦已公佈表演嘉賓，樂壇天后Taylor Swift和前男友Harry Styles將會同場演出。

格林美將日公佈表演嘉賓名單，當中包括Cardi B、Megan Thee Stallion、BTS、Billie Eilish、Dua Lipa、Chris Martin、John Mayer等，而Taylor Swift和Harry Styles亦會同場不同台演出。有部份表演將會預先錄影，而其他則會現場直播。格林美監製Ben Winston表示已為節目做足安全防疫措拖：「表演者和提名人都是互相的觀眾，所以現場將會是一個出色音樂人空間，所有人都會安全隔開，每45分鐘就會有四個單位進場，而之前的四個就會離開。」Ben又指他們選擇一次過公佈表演嘉賓，是為了避免有階級觀念。

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