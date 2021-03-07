Dolce & Gabbana 2018年宣傳上海高訂騷，找來女模用筷子吃pizza拍短片，引爆品牌涉嫌辱華，當日首個踢爆事件的「時尚監察員」、Ig賬號Diet Prada，原來一直被DG控告。Diet Prada近日公開表示，前年DG在米蘭以誹謗為由將其告上法庭，要求Diet Prada向品牌支付300萬歐元（約2,700萬港元）賠償金，並賠償Stefano Gabbana個人100萬歐元（約900萬港元）。Diet Prada表示如今才公開，原因之一是美國對亞裔的仇視急增，認為現時不能再沉默，聲明中又表示，DG之所以向其索賠巨額，是DG認為事件不是自己的錯，而是因為Diet Prada曝光所害，所持的理據令人驚訝。

Chanel涉浸權

另一邊廂，Chanel也捲入法律糾紛。溫哥華設計工作室Molo Design日前入稟紐約聯邦法院，表示其softwall + softblock裝置設計早已申請專利，出售了給多個奢侈品牌，Chanel於2014年首次和Molo Design接觸，2016年訂購了首個樣辦，2020年Molo Design向兩間負責Chanel美國和歐洲店舖裝飾的公司提供了softwall + softblock的產品訊息和相關技術規格，認證及使用指南，最後Chanel卻使用了另一間供應商，製作出的盜版softwall + softblock放在其Soho店內。Molo Design希望Chanel為此作出「充份賠償」，並承擔是次訴訟的所有費用，Chanel方面至截稿時未有回應。

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