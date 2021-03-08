由國民女星綾瀨遙主演的TBS電視台新劇《天國與地獄》，開播以來成績理想，昨晚播出的第八集收視有14.8%，比起上集的14.7%微升0.1%，已連續八星期錄得超過13%以上的收視佳績。

綾瀨遙與《天國與地獄》的名編劇森下佳子先後多次合作，曾炮製出《白夜行》、《仁醫》及《繼母與女兒的藍調》等人氣劇集，今次由綾瀨遙夥拍高橋一生，講述女主角望月彩子是個充滿正義感的女刑警，高橋一生則演連環殺人案疑犯日高陽斗，兩人在月圓之夜竟然靈魂對調，演員表現與故事鋪排均贏盡讚賞，在今季日劇中之成績可謂一枝獨秀。

《天國與地獄》還有兩集便到大結局，劇情交代到望月與日高再次碌落樓梯，未知能否成功還原肉身，下集更會聯手出擊，有望進一步打動收視成績。綾瀨遙在該劇帶挈下氣勢如虹，本月24日是她的36歲生日，日前她被傳媒拍得穿上FBI的衛衣前往做Gym，而綾瀨遙代言的UNIQLO近日再有新廣告推出，她穿白色背心上陣，風騷晒其驕人上圍，夠晒養眼。

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