韓國26歲男星宋江憑人氣劇《Sweet Home》上位後邀約不斷，除了本月即將有兩劇《喜歡的話請響鈴》第二季及《像蝴蝶一樣飛》開播，近日更有消息指他將夥「最美第三者」韓韶禧（前譯：韓素希）合作新劇，網上更有兩人的合照流出。

據悉宋江及韓韶禧的新劇《無法抗拒的他》改編自同名漫畫，講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人，和認為戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人之間，超現實主義的浪漫愛情故事。而消息曝光後，網民立即用宋江的相片跟漫畫男主角作對比，大讚神還原角色。

網民讚合襯

其實早於去年9月已傳出宋江、韓韶禧合作的消息，但一直沒有官方報道，直到近日網上流出更多消息，有指《無法抗拒的他》將於下半年在JTBC收費台播出，網上亦流出兩人手持劇本合照的側拍照，雖然看不清兩人的樣貌，但體形及身高差都十分合襯，引起fans熱議，相中亦隱約可見韓韶禧為了還原角色，似乎刻意駁長了頭髮示人。

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