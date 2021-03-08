韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，昨日播出第6集，收視急升至11.082%，創劇集新高，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

澤演公開真正身份

昨日一集講到巴別集團背後真正的話事人是澤演，向律師事務所的人公開其真正身份，透露他跟郭東延是同父異母的兄弟。澤演再次叫全汝彬收手，又想招攬她回事務所，不過全汝彬不聽，而澤演亦警告宋仲基盡早收手。

宋仲基母親陷危機

而宋仲基及全汝彬接下官司對抗巴別集團旗下的巴別化學，於第一場審訊中，宋仲基一方使計於庭上製造混亂，令審訊不得不延期，導致澤演一方大失預算。不過宋仲基一方的勝訴率仍然很低，因此他準備了另一個作戰計劃，於劇集結尾時，就見到宋仲基以證人身份現身法庭，露出勝利的微笑，再次搶風頭。

不過於率先公開的下集預告中，就見到錦加大廈的居民陷危機，澤演現身宋仲基母親的病床邊，未知是否為了向宋仲基報仇而打算傷害宋仲基的母親。

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