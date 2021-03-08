55歲的曾華倩和45歲的佘詩曼看似大欖都扯唔埋，華倩今日在微博上載二人的行山合照，透露她們之間的微妙關係：「緣份把我們相遇.....不同年代的苗若蘭重逢了! 我的版本是1985年的，她的版本是1999年的~雖然不同年代，但是當年我們也有共通點，就是非常嫩口的！而且現在我也是她粉絲呢！姐姐愛妹妹。」華倩還貼了當年她們分別飾演的苗若蘭古裝造型，各有美態，而當年的胡斐則先後由呂良偉和陳錦鴻飾演。

阿佘都有轉貼華倩的帖文，平時好少運動的她，笑言連自己都不相信自己會跑步，她說：「奇“苗”的緣份，美好的相遇，謝謝華倩姐love you too（連自己也不敢相信我也跑起來了）」。

此外，周柏豪早前接受陳百祥（阿叻）主持親中網媒訪問時，表忠示藍，盼開通大陸市場。今日有報道指柏豪將擔正中港合拍劇《法證先鋒V》，傳會邀請佘詩曼和鍾嘉欣演出。而阿佘在大陸早已企穩陣腳，但她與剛上任做無綫高層的曾志偉好老友，平時叫對方做「阿爸」，被指回巢機會甚高。

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