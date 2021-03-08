有36年歷史的UA Cinemas（娛藝院線）今日宣佈全線結業，將進入清盤程序，於今年2月底停運的戲院UA K11 Art House，已由林建岳旗下的洲立MCL 院線於上周六（6日）正式接手營運，今日UA院線宣佈停業後，MCL院線隨即在網上發通告與UA割席，「由即日起，我們不會再接受 UA K11 Art House之現金禮券」。

今早MCL院線在其社交網頁即時宣佈，該戲院不會再接受UA K11 Art House之現金禮券，再有戲院現金券變廢紙，一班苦主湧到MCL院線facebook專頁留言鬧爆。繼今年1月底朗豪坊Cinema City因戲院三度停業，令該戲院現金券到期後如同「廢紙」，今日又輪到UA K11 Art House現金券同樣變成「廢紙」。

《蘋果》致電K11 Art House戲院查詢有關現金券事宜，MCL職員表示可聯絡UA院線，至於現金券於今日UA院線停業前曾可兌現？職員謂︰「之前係有部份可以用。」由於UA院線營運K11 Art House至2月28日，MCL於3月1日接手，但之前K11因疫情而閉館，故延至3月6日才正式開業。記者早上曾致電UA公告的熱線，不過未有人接聽，轉駁到留言。

由於事出突然，之前擁有現金券的苦主紛紛在網上留言，「我尚有千幾元未用」、「你哋從來都冇接受過，何來即日」等，有網民指「本人有UA Art house 的現金券，之前說可在MCL Art House繼續使用，但今日UA結業，MCL卻違反承諾，即日起停收 Art House 的現金券」，更有網民激氣留言︰「之前易手嗰陣都仲用得，而家乘機唔找數？」

另有網民表示曾致電MCL院線查詢，「啱啱打咗電話問咗職員，佢話都唔清楚，但係而家UA搞緊清盤，呢個星期尾應該可以申請到臨時清盤令，到時會喺UA FB公佈臨時清盤人嘅聯絡，如果要索償就聯絡返清盤人」。

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