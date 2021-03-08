現年35歲的韓國女星車藝蓮，於2017年與《華麗的誘惑》拍檔朱相昱結婚，女兒於前年7月出世，榮升幸福一家三口。雖然車藝蓮十分保護女兒，從未公開女兒的樣貌，但她亦不時在IG分享女兒的生活。

車藝蓮女兒已經兩歲多，今日開始更成為幼稚園學生，車藝蓮就在IG公開女兒穿着幼稚園校服、準備去上學的可愛模樣，車藝蓮亦心情興奮地寫道：「周一開始，穿着校服的仁雅（音譯）是不是很可愛呢？孭着比自己身形還要大的書包、說會很好地適應幼稚園生活、在車上揮手說再見的堅強的樣貌，愛你，我的女兒。」吸引不少網民留言大讚其女兒可愛。

老公送啤酒機

此外，韓劇《來自星星的你》的33歲女星金甫美於去年12月成為人母，她更特地開了新的IG賬號，記錄兒子的成長點滴。而金甫美昨日亦在自己的IG透露，即將不用再餵母乳，老公亦識做地送了啤酒機，讓她之後在家都可以飲啤酒以放鬆心情。

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