武漢肺炎令全球經濟都大受影響，政府限聚令，本地戲院由去年12月2日開始停業，至今年2月18日重開，歷時超過3個月，錯過聖誕、新年、農曆年等檔期，終於陪伴港人36年的UA Cinemas（娛藝院線）今日宣佈全線結業，並啟動清盤程序，遣散逾百員工。

UA執笠消息令電影業界人都感到欷歔，電影《踏血尋梅》導演翁子光今日短訊回覆《蘋果》時說：「真的很諷刺，早幾天在UA戲院看紀錄片《好好拍電影》，猜不到是在UA最後看的一部電影了。好好拍電影，如果香港沒有戲院，拍完在哪裏放？」

翁子光表示疫情放緩，批評政府仍然堅持對處所限聚：「到了疫情緩和的今天，戲院仍然保持五成的入座限制，政府是否應該反省？沒有對一些水深火熱的界別作針對性支援，除了飲食界，還有健身界、的士界、舞台界、戲院界，其實戲院是嚴格規定觀影期間要戴口罩的，比很多場合安全得多，看電影期間也不會面對面交流，根本就是一個最安全的場合之一，只要清潔消毒做妥就可以了，反而你見街上、商場滿滿都是聚集的人，香港人本身是喜歡消費的，現在食肆放寬了限聚令人數和時間，希望戲院也馬上放寬，甚至豁免限制，有進入電影院看戲的觀眾，反而是疏散一部份街上的人，希望政府從善如流，UA的結業顯示在疫情之下，戲院業已經在生死存亡之秋。」電影公司老闆蕭定一也說：「好可惜，由細到大都去UA戲院睇戲。」

UA戲院絕對是港人的集體回憶，戲迷霍啟剛在facebook回應：「屹立香港多年，UA戲院喺香港開創咗唔少先河：引入迷你戲院、引入IMAX...帶畀香港人唔少嘅新體驗，陪伴着我哋成長，全線結業真係好可惜。雖然戲院近日可以重開，但過去一年喺政府數度『一刀切』關閉處所下，捱到而家已經好了不起。天災我哋避唔過，但係政府嘅抗疫手段，直接將業界推向瀕臨結業嘅邊緣。業界期望唔係政府幫手交租出糧，只係好卑微地要求有個相對正常穩定嘅經營空間；當整個行業最無助時，業界努力尋求同政府溝通，可惜換來嘅係一個又一個筆友式的冷漠回覆。UA院線結業，象徵一個時代的逝去，政府應汲取抗疫經驗，唔好再一刀切關閉處所，喺抗疫同經濟發展間作出平衡！」

邵仲衡獲悉UA全線結業，他也在facebook留言：「太突然 !UA Cinema今日全線結業。香港又少了一間可以入場欣賞電影的戲院 ...再見。」車淑梅也在facebook留言：「告別了，UA戲院！那裏有很多美好回憶，這不單是戲迷的壞消息，也是意味着將有很多人失業了……幸好公司的領導層首先回應『先要照顧員工！』有人情味！」

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