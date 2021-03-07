月前坊間興起「懲罰」澳洲酒，《飲食男女》編輯部找來著名酒評家畢明合作，推出「澳洲葡萄酒特選套裝」，由畢明精心挑選四支性價比高的優質葡萄酒，結果甫上市即秒速售罄。今次第二度上市，但數量依然有限，愛飲之人不容錯過。

畢明推介澳洲葡萄酒特選套裝 [包送貨]

壹會員定價: $1,480｜升級壹會員優惠價: $1,288

四支澳洲葡萄酒包括：

1) Giant Step’s , Sexton Chardonnay 2018

畢明Tasting Note: Hand picked、whole bunch pressed、bottled by gravity、no fining、no filtration，都是心機和堅持。撲鼻是白桃、香梨、菠蘿和檸檬交響， 礦物的酸朗，豐盈的姿態充滿自信，散發軟軟的暗香和花俏。

2) Giant Step’s Arthur’ s Creek Vineyard Chardonnay 2012

畢明Tasting Note: 比Sexton Chardonnay少一點酸，多一點橡木，更豐潤、氣質再精緻一點。開朗的蜜瓜，直率的青檸，果仁的細膩之外，咀嚼下有燕麥的馨香。

3) Giant Step’s Sexton Vineyard Pinot Noir 2012

畢明Tasting Note: Giant Step’s Sexton Vineyard Pinot Noir 2012 – 嫻熟的士多啤梨、車厘子、伴隨烘烤過的香料，充滿力量的森林氣息，餘韻是煙薰的橡木，留一抹輕靈的薄荷。

4) Powell & Son, Roussanne and Marsanne 2018

畢明Tasting Note: 最典型的葡萄拍檔，輕亮的檸酸背後有蜂蜜的香氣，白桃、高山草本清氣，夾雜杏脯、烤蘋果的香，別忘了口腔後頭的礦物鹹。很有份量的酒，可先醒酒20分鐘才喝。

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購買日期：即日至2021年3月14日

預計送貨日期：2021年3月24日起至4月初

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