受到武漢肺炎疫情影響，今屆美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）亦跟其他頒獎禮一樣，於香港時間今早透過視像形式舉行。日前憑Netflix大熱劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）奪金球獎視后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）再度蟬聯，於迷你劇及電視電影組別中獲最佳女主角，而愛瑪歌連（Emma Corrin）亦憑在Netflix劇集《王冠》（The Crown）飾演戴妃，再次獲得戲劇組視后。

雖然今年的美國影評人之選大獎隔空舉行，但頒獎嘉賓和得獎者都穿着盛裝上陣。Netflix劇集《王冠》連獲四個獎項，包括最佳戲劇組劇集、最佳男主角Josh O’Connor、最佳女主角愛瑪歌連以及最佳女配角姬莉安德遜（Gillian Anderson）。喜劇組方面，最佳喜劇組電視劇就由《乜都得教練》（Ted Lasso）獲得，視帝和視后分別是主演《乜》劇的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）和《Schitt’s Creek》的Catherine O’Hara。至於電影方面，近日被指「辱華」的華裔導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）亦連奪四獎，包括最佳導演、最佳電影、最佳改編劇本及最佳攝影。已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）封影帝，而影后則是大熱的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），憑《超犀女王》（Promising Young Woman）奪得。至於最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya） 和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova。電影《Minari》的童星Alan Kim獲得最佳年輕演員，致辭時感動喊爆。其餘得獎名單包括最佳迷你劇《后翼棄兵》、最佳團體演出《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）、最佳原創劇本《超犀女王》Emerald Fennell、最佳外語片《Minari》、最佳配樂《靈魂奇遇記》（Soul）和最佳特技《TENET天能》（Tenet）等。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！