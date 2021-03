受到武漢肺炎疫情影響,今屆美國影評人之選大獎(Critics’ Choice Awards)亦跟其他頒獎禮一樣,於香港時間今早透過視像形式舉行。日前憑Netflix大熱劇集《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)奪金球獎視后的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)再度蟬聯,於迷你劇及電視電影組別中獲最佳女主角,而愛瑪歌連(Emma Corrin)亦憑在Netflix劇集《王冠》(The Crown)飾演戴妃,再次獲得戲劇組視后。

雖然今年的美國影評人之選大獎隔空舉行,但頒獎嘉賓和得獎者都穿着盛裝上陣。Netflix劇集《王冠》連獲四個獎項,包括最佳戲劇組劇集、最佳男主角Josh O’Connor、最佳女主角愛瑪歌連以及最佳女配角姬莉安德遜(Gillian Anderson)。喜劇組方面,最佳喜劇組電視劇就由《乜都得教練》(Ted Lasso)獲得,視帝和視后分別是主演《乜》劇的積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis)和《Schitt’s Creek》的Catherine O’Hara。至於電影方面,近日被指「辱華」的華裔導演趙婷執導的《浪跡天地》(Nomadland)亦連奪四獎,包括最佳導演、最佳電影、最佳改編劇本及最佳攝影。已故「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)封影帝,而影后則是大熱的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan),憑《超犀女王》(Promising Young Woman)奪得。至於最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya) 和《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)的Maria Bakalova。電影《Minari》的童星Alan Kim獲得最佳年輕演員,致辭時感動喊爆。其餘得獎名單包括最佳迷你劇《后翼棄兵》、最佳團體演出《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)、最佳原創劇本《超犀女王》Emerald Fennell、最佳外語片《Minari》、最佳配樂《靈魂奇遇記》(Soul)和最佳特技《TENET天能》(Tenet)等。

