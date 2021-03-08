台灣女歌手莊凌芸於3月5日在母校墮樓身亡，當日莊凌芸曾在電話中向男友訴說近日遇到的家庭紛爭，未料就在校內輕生，送醫搶救2小時仍宣告不治，終年22歲。

一名自稱是莊凌芸的男友近日在網上發文，訴說自己「心真的很痛」，表示新聞曝光後，出現不少對莊凌芸惡意的留言傷害莊凌芸的家人和朋友，這些惡意攻擊讓他不捨，因此才在網上發文。他表示當初接到惡耗時很崩潰，這幾天看到許多留言，有鼓勵，有關懷，但也有惡意文字，他難過地寫下：「她是我最珍貴的人，卻在離開後，還成為別人茶餘飯後的玩笑。我也不知道發這篇文能否改變什麼，嘴長在別人身上，會講的還是會講，畢竟我的力量真的很薄弱。」

莊凌芸是選秀節目出身，有份擔任導師的林宥嘉日前透過經理人司表示難過和遺憾；但該文留言處出現一名寫給林宥嘉的訊息截圖，內文提到自己是莊凌芸的男友，莊凌芸非常喜歡林宥嘉，希望林宥嘉能去看看她。事件引起網民熱議，有人認為截圖流傳到網路，會對林宥嘉造成道德綁架，也擔心莊凌芸家人感到難受。

事後自稱是莊凌芸的男友解釋，當初只是很單純，想用不同渠道聯絡林宥嘉，也許想得不夠遠、不夠多，但也是很害怕錯失機會。「如果給大家和宥嘉老師帶來困擾，真的感到很抱歉」。他強調，當初是看了這麽多的惡意攻擊，心裏承受不住，好捨不得，莊一路以來走得這麼辛苦，還沒享受過人生就離開。「我知道一定會有正反兩面的評論，我也都會虛心接受，很抱歉，挑起了紛爭，給各位造成困擾了。」

林宥嘉於5日得知此事，向台灣《蘋果新聞網》表示：「覺得非常震驚，甚至到現在還不太敢相信。她一直是個很努力的女孩，現在覺得很難過、很遺憾，希望她未來不再有傷痛了。」

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