前無綫藝員陳積榮（Jeff）去年8月確診第四期肺癌，當時醫生診斷他最壞情況或只剩下半年壽命。Jeff一直好堅強面對，奈何近兩個月情況急劇惡化，肺部腫瘤變大咳到出血，連右肩胛位都有癌細胞，醫院社工將Jeff的個案轉介給蘋果慈善基金跟進，祈望可減輕醫藥費開支。

Jeff昨日有拍片求助，林盛斌（Bob）、姚嘉妮和徐榮亦有響應捐助，先後在Facebook貼上入數紙，盼解燃眉之急，用生命影響生命。Bob留言：「我同幾個女決定，將今年收到部份嘅利是錢，捐贈畀陳積榮(Jeff)先生，希望呢一個小小嘅心意，可以減輕佢喺醫療經費同生活上嘅負擔，亦希望可以當作係佢喺抗癌路上，我哋對佢嘅小小支持！Jeff，雖然我同你唔算太認識，但係我好想同你講：『你真係好叻，好勇敢、好堅強，我好希望你可以打贏呢場仗，我哋一家人都衷心祝福你。』生命影響生命，希望大家有能力嘅時候，都可以幫助身邊有需要嘅人，為佢哋加添一點愛同埋暖。」

Bob接受傳媒訪問時，指過去幾年，每一年都要教小朋友將部分的新年利是錢拎出嚟，捐去不同的慈善機構，去年便到深水埗明哥的舖頭買飯券，他說：「等啲女明白當自己有能力嘅時候，就要去幫助其他有需要嘅人。」

姚嘉妮徐榮：盡少少綿力

姚嘉妮貼出入數紙，並留言呼籲大家仗義幫忙：「希望大家可以幫助陳積榮，雖然我哋未有機會合作過，但我希望你可以盡快得到適合你嘅治療，早日康復！希望我嘅fans們亦都可以出一分力去幫助Jeff，感謝，希望積少成多！一定可以早日康服。」徐榮指雖然跟這位師弟Jeff合作次數不多，但印象中他是一個開朗有禮貌、對演戲充滿熱誠的一個年青人，「希望大家可以一齊出一分力幫助Jeff去得到適當的治療對付惡疾！Jeff加油！盡少少綿力！希望大家都可以幫幫手」。

ViuTV藝人駱振偉與Jeff是大學同學，他也在IG呼籲各界伸出援手：「我嘅老友為佢嘅生命好努力打緊仗，要視乎龐大醫療嘅費用真係好唔簡單，希望大家都可以幫下手！」

「陳積榮」暖流之友編號：C4763

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