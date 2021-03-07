日本明治安田生命保險上月初公佈民意調查選出的「最理想上司」，結果由名主持內村光良與女主播水卜麻美分別成為男、女組別的No.1，兩人更加是連續五年獲選冠軍，嵐成員櫻井翔就急升至男性上司排名的亞軍。

最佳女上司方面，著名女星天海祐希繼續做阿二，新垣結衣、小池榮子、指原莉乃則順序打入五甲，拍水着出身的小池榮子成功搣甩胸大冇腦形象，由上屆第12位急升成殿軍。該民調由去年12月展開，對象是2021年春天就職的畢業生，共有1,100人投票。

事隔一個月，日本傳媒再公佈「最不希望成為自己上司的名人」排行榜，是次調查是來自一大廣告公司的最新民調指標，投票男女合共有3,000人，男、女組別冠軍也是政治人物；年屆83歲的前首相森喜朗，因早前再次失言而受盡指責，結果以1,177票大熱當選，男星石田純一、坂上忍各有691及652票進佔三甲，木村拓哉就以532票排在第四位。反觀女子組，台裔政治人物蓮舫以881票大比數拋離毒舌女星和田秋子，「木村嫂」工藤靜香亦跟丈夫同票，得532票打入季軍。

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