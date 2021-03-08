日本AV男優被指新不如舊，風光一時的暗黑界亦缺乏後起之秀，青黃不接的情況越見嚴重。貴為人父的AV天王清水健，早前就推出新書《AV男優有可觀收入嗎？》，分享當男優的條件及心得，是一本AV界入門天書，望吸引更多優質新人入接棒入行。貴為人父的清水健，初入行時曾登上同志刊物《Badi》，他發現有拍賣網出現其19歲時裸照，五頁露肉寫真叫價750日圓（約55港元）。

今日，清水健在社交網貼出與上一代AV天王加藤鷹的合照，兩人今次合體即引發大批網民起哄，大讚年屆61歲的「加鷹哥」非常有型，拍住後輩清水健也毫不輸蝕，更拿出其身份象徵的「樂天黑卡」。

加藤鷹稱得上是AV界的傳奇人物，雖然已經不會再拍愛情動作片，但他卻相當活躍網絡平台，開YouTube頻道仍有6.5萬人訂閱，又勤力拍片滿足fans，早前他就邀請了多位現役AV男優助陣，包括澤井亮、Nick、吉村卓、Shef，而清水健今日公開的照片所見，加藤鷹穿了同款服裝配搭，令人期待幾位不同年代的AV男優終有合作機會。

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