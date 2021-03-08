由於受到疫情影響，今屆美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）亦與其他頒獎禮一樣，透過視像形式舉行，但一眾頒獎嘉賓和得獎者都依然盛裝上陣。

日前憑Netflix大熱劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）奪得金球獎視后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）再度蟬聯，於迷你劇及電視電影組別中獲最佳女主角，她也亦再度以Dior 的高訂晚裝上陣，一襲紫紅色的薄紗禮服，華麗仙氣，展現出獨到的氣質。

黑色禮服永遠都是穩陣大熱之選，但獨特設計依然能夠突圍而出。好像憑Netflix劇集《王冠》（The Crown）飾演戴妃，大熱獲封戲劇組視后的愛瑪歌連(Emma Corrin)，身穿 Schiaparelli的 高訂造型，黑色短裙「中門大開」，飾上牙齒形狀的金色珍珠裝飾，極為浮誇又華麗，衝擊視覺，睇頭十足。

至於Netflix英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）的女星Phoebe Dynevor就揀穿Louis Vuitton，黑色皮裙飾滿立體的銀色裝飾細節，有型利落。憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）奪得最佳女配角的Maria Bakalova同樣以黑色造型登場，特別訂製的黑色Prada禮服，超深V設計搭配閃石流蘇蝴蝶結，再戴上閃石頭箍，性感典雅。

Amanda Seyfried(雅曼達施菲)不揀性感禮服，反以褲裝造型為大家帶來驚喜。一身的Miu Miu造型，黑色透視恤衫搭配黑色褲及高跟鞋，恤衫綴滿華麗水晶閃石，再搭配黑色珠片煲呔，加上finger wave髮型，以有型帥氣的姿態，展現出摩登復古的性感魅力。

穿上褲裝的，還有擔任頒獎嘉賓的姬嘉鐸（Gal Gadot）， 她揀穿Prabal Gurung最新 2021秋冬系列，充滿立體感的白色荷葉上衣，改以黑色長褲代替造型本來的魚尾長裙，變得瀟灑有型。

Cynthia Erivog 就穿上訂袋製的 Vera Wang禮服，裸色薄紗長裙搭配宮廷式泡泡袖，並配以手工剪裁的黑色花卉喱士刺繡，內裏穿上黑色魚尾裙，細膩高雅的細節配上氣勢的大拖尾設計，展示出強勢又華麗的氣場。

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