UA Cinemas（娛藝院線）戲院今日全線結業，不少在UA睇戲大的觀眾均感到惋惜。事實上UA的倒閉對香港電影業影響頗大，事緣UA旗下6間戲院共擁30個影院，座位數約佔全港10%。

UA早前將擁有1,708個座位的尖沙嘴K11 Art House，以5,600萬元轉讓至林建岳旗下的MCL院線。UA院線結業前保有的6間戲院，分別位於Mega Box、新世紀廣場、時代廣場、青衣城、淘大及東薈城，共有30個影院、約4,400多個座位。

全港約有55間戲院、232個影院，合共約45,000座位。換言之在UA進入清盤程序後，由計算UA債務到找到新買家接手，預計需時半年或以上，假如有債權人提出反對，則需要更長時間，這段時間內上述6間戲院均將未能運作，直接影響票房收入。高先影院負責人曾麗芬今日接受《蘋果》訪問時說︰「有好大影響，UA院線分佈喺重要地點，好多都好就腳方便，而且有好多house，會直接減少電影上映嘅機會，又會影響觀眾選擇同票房。」

另外，香港戲院商會對UA結業回應表示：「商會對此也感到非常惋惜，到戲院睇戲一直是市民較經濟的主要娛樂，但戲院自疫情以來受到嚴重的衝擊，停業163天，受入座率／不准飲食等限制也有183天，戲院收入大跌9成。停業期間仍要交租、管理費、電費、人工等開支，其間政府的補助只是杯水車薪。商會期望日後不會再有任何停業要求及盡快取消所有營業限制，同時希望政府能夠在疫後多加支援戲院及電影業！」

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