「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)日前才宣佈與地產商老公Yaron Varsano迎接第三個小朋友,還貼上與兩個囡囡及老公的合照開心報喜。姬嘉鐸今早就隔空出席美國影評人之選大獎(Critics’ Choice Awards)擔任頒獎嘉賓,懷孕不久的她穿着長褲現身,尚未見肚。

姬嘉鐸今早現身美國影評人之選大獎,擔任壓軸頒獎嘉賓,宣佈今年的最佳電影獎。站在鋼琴旁的姬嘉鐸,臉頰比以往輕微發福,但就未有見肚。獎項最後由華裔女導演趙婷執導電影《浪跡天地》(Nomadland)奪得,擊敗眾多入圍對手,包括《One Night in Miami》、《Minari》、《誓血五人組》(Da 5 Bloods)、《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)、《曼克》(Mank)、《結叛同行》(News of the World)、《超犀女王》(Promising Young Woman)、《Sound of Metal》和《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)。姬嘉鐸與老公拍拖多年,於2008年結婚,先後誕下兩個女兒。姬嘉鐸曾透露她懷第二胎時,強忍作嘔之苦拍攝《正義聯盟》(Justice League)。

