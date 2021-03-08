「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）日前才宣佈與地產商老公Yaron Varsano迎接第三個小朋友，還貼上與兩個囡囡及老公的合照開心報喜。姬嘉鐸今早就隔空出席美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）擔任頒獎嘉賓，懷孕不久的她穿着長褲現身，尚未見肚。

姬嘉鐸今早現身美國影評人之選大獎，擔任壓軸頒獎嘉賓，宣佈今年的最佳電影獎。站在鋼琴旁的姬嘉鐸，臉頰比以往輕微發福，但就未有見肚。獎項最後由華裔女導演趙婷執導電影《浪跡天地》（Nomadland）奪得，擊敗眾多入圍對手，包括《One Night in Miami》、《Minari》、《誓血五人組》（Da 5 Bloods）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）、《曼克》（Mank）、《結叛同行》（News of the World）、《超犀女王》（Promising Young Woman）、《Sound of Metal》和《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）。姬嘉鐸與老公拍拖多年，於2008年結婚，先後誕下兩個女兒。姬嘉鐸曾透露她懷第二胎時，強忍作嘔之苦拍攝《正義聯盟》（Justice League）。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！