屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風，電影業界近年受疫情影響生意，同時要面對港府政策「彈出彈入」，經歷三度被勒令停業，UA院線於今日宣佈全線結業。有消息指原本林建岳旗下的MCL院線買下UA K11 Art House戲院後，有意接收整條UA院線。

不過，楊受成旗下的英皇院線似乎對UA院線部份戲院也感興趣，出手競爭，令林建岳的收購出現變數，好像位於九龍灣UA MegaBox，位於銅鑼灣時代廣場的UA Cine Times及位於旺角的UA Cine Moko都成為爭奪目標。今日《蘋果》聯絡過MCL發言人梁小姐，她表示：「暫時沒有回應。」

英皇院線於2013年成立，首間香港英皇戲院於2017年在中環的娛樂行設立，由楊受成的幼子楊政龍打理，當年他以7,000萬將娛樂行兩層改建為英皇戲院，並配以豪華和先進的配套，有別於一般傳統的戲院，成為一時佳話。現時英皇戲院合共有7間，除了娛樂行，還有屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、尖沙嘴iSQUARE、荃灣荃新天地、將軍澳康城及the CORONET貴賓影院，合共7個地方有戲院。

至於MCL方面，由洲立影藝有限公司成立，從1982年成立至今，已有39年經驗，現有12個地方設有戲院，包括銅鑼灣的皇室戲院、太古的康怡戲院、港島南區的海怡戲院、數碼港戲院、尖沙嘴K11 Art House、九龍塘又一城的Festival Grand Cinema、將軍澳的STAR、新都城戲院、九龍灣的德福戲院、長沙灣戲院，及位於新界區的MOVIE TOWN和粉嶺戲院，合共67個影廳。MCL的院數比英皇院線多之餘，「落腳地」更是人流多或住宅多的區域，方便觀眾睇戲。

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