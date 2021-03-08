韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她先後三度自殘，又不時在網上放負，令fans非常擔心。昨日珉娥開直播時，更自爆曾在中學時遭男前輩性侵，對方是「只要說出名字就能知道的名人」。

兼職賺生活費

珉娥表示：「從小學開始家庭生活就很困難，升上初中後就得賺生活費。讀書時因為工作而缺課，因此傳出了很多不好的傳聞。」珉娥透露：「有一次因為朋友說要去某個地方，我很擔心而勸阻對方，然後就一起去了。在空屋內，被大一歲的男生用啤酒樽打中頭部後踢了一腳，然後一直被打。後面有好幾個男生，他們是出名的不良少年。遭性侵後我於離開的路上連行路都行不好，所以像爬一樣回家。如果父母知道的話，可能會發生更嚴重的事，所以沒有報警。因為不想被媽媽發現，所以用衣服遮住了身上的瘀血。」

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