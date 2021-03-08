《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月9日（二）Video Talk精選節目表：

1. 午市急CALL丨新經濟股續洗倉 古天后、唐牛同你傾部署

日期：3月9日（二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：股民睇住債息做人，新經濟股繼續洗倉，金融股、中移動（941）、三桶油穩升都未能力挽狂瀾，恒指周一先升後倒跌，再穿50天線，後市依然唔樂觀？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

2. 一家人 呈分試補習班丨小五英文 主動及被動語態應用

日期：3月9日（周二）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小五學生

導師：進研教育資深英文導師 Vivian Lau

內容：英文寫作中一般會用主動語態(Active Voice) 造句，因陳述上較直接及明確。但有時侯用被動語態(Passive Voice) 表達會相對恰當。到底在甚麼情況下用主動或被動句呢？兩者在句子意思及結構上又有甚麼分別呢？Miss Vivian 會教大家正確用法。

同學可先加入「呈分試補習班」Facebook 群組(https://bit.ly/3jgXTW5) 免費下載練習。

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《果燃台》3月10日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月10日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，近兩次賽事莫雷拉停賽，宿敵潘頓豪奪8W，今次雷神強勢復出騎足九場，匹匹都係實力馬，尤其練馬師方嘉柏為他提供五駒，騎練有望連場數糊。主持會分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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