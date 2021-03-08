荷李活影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）於2011年承認背妻偷食女傭Mildred Baena，Mildred還為他誕下私生子Joseph Baena。現年23歲的Joseph雖然不及阿諾與前妻施賴弗（Maria Shriver）所生的27歲兒子Patrick Schwarzenegger靚仔，但Joseph卻積極健身，身材已拍得住當年的大隻佬阿諾。他還參演電影《The Chariot》，準備出道做影星。

Joseph雖然又練大隻又想做明星，但他卻堅拒否認學老竇：「我跟着父親的腳步是因為我正在做自己想做的事。我追求演戲因為我想演戲，所以壓力只會來自自己。」Joseph又指他只想集中注意自己，不想與阿諾比較。然而Joseph近期經常在IG晒身材，就連騷肌甫士亦抄足老竇，難以令人不將他與阿諾比較。

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