動畫神作《新世紀福音戰士》最終章昨天在日本強勢上映！《新世紀福音戰士新劇場版：終》是同系列電影的壓軸大片，從2007年起，先後以《：序》、《：破》、《：Q》搬上大銀幕，這套作品受到疫情影響兩度延期，直至昨日終正式在全日本開畫，首天共有466間戲院放映，包括IMAX及4D版本，首天共有53萬9623人入場觀看，勁收8.2億日圓（約5700萬港元），票房相當驚人。

與此同時，《新世紀福音戰士新劇場版：終》邀來樂壇天后宇多田光唱出主題曲《One Last Kiss》，MV由庵野秀明負責監製，昨晚香港時間11時在YouTube首度曝光，今次MV在疫情下有別以往的拍攝手法，宇多田光與數名工作人員做足完善的防疫措施，在倫敦的郊外進行拍攝，並使用宇多田光以智能手機自拍的片後再剪輯而成，畫面可謂集齊過往珍貴回憶及湧現出不捨情感於一身。

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