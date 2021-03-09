裕美和林作去年驚爆「林美戀」，被林媽媽出言棒打鴛鴦，不過二人不但未被打散，反而更見恩愛。裕美很享受這段戀情，更毫無忌諱大爆跟林作之間性事。裕美形容男友外表似十分好色，但原來私下對房事並不熱衷，並沒有很大的需要，加上因林作有位親密同性好友，一度令她懷疑另一半是同性戀者。

撰文：楊定

裕美與口沒遮攔的林作相戀後耳濡目染下，回應傳媒也變得出位兼大膽，日前她在將軍澳接受《蘋果》專訪，更毫不避忌大談跟男友之間的閨房事：「林作口裏或網上成日講埋啲鹹濕嘢，私下佢其實一啲都唔係鹹濕仔，我仲有時好懷疑問佢係咪『基』，我哋一齊，佢好似冇嗰方面嘅需要。」她更爆男友有時甚至要求她主動挑逗：「但我都同佢講要佢畀到我感覺先，我話：『你睇你副尊容！』佢仲成日投訴我唔着喱士睡衣。」

擬借種生B

即使在林作家過夜，裕美聲稱二人都沒有同床，似暗示大家情侶親密關係疏離，她說：「我年紀都有返咁上下，冇乜需要，我唔同男仔，佢都冇乜，佢有個好close男仔朋友，我先懷疑佢『基』味好濃。」兩人對生育計劃也不協調，林作堅持不想生下一代，但裕美卻喜歡小朋友，她說：「我有同佢講過話佢唔生，我去搵個鬼佬借種人工受孕，如果我同佢一齊，生出嚟BB係鬼仔咪好爆囉。」32歲裕美有計劃40歲前去人工受孕，甚至退而求其次去領養，務求一圓做媽咪夢想。

要林母改觀

經常被林母Lily認為貪財而看上林作的裕美，表示拍拖後很少花男友的錢，反而倒貼林作：「有時叫佢幫我拍一啲網上宣傳片，林作要收我錢，反而佢啲片，我又免費同佢拍同剪。嚟緊佢打拳賽好易賺100萬，我話要抽佢20%，佢唔肯啦！佢份人其實又孤寒又庹，試過有次我買張畫，借佢張卡碌咗四百蚊，一返到屋企就追我還錢。情人節出去食個情人套餐，四、五百都嫌貴，仲要AA制，佢成日話我搵錢多過佢。」裕美因為不堪被林母指黐金糠，她索性靠自己同朋友夾份搞網上珠寶買賣，近日生意不錯，試過最高盈利有六位數字，裕美近日又學炒股票，專注錢搵錢，以自己能力去反擊看不起她的林母。