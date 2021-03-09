32歲日本著名乒乓球員福原愛，驚爆疑似背夫偷食一名圈外型男，江宏傑與福原愛的婚姻狀況連日來受到外界高度關注。

日媒今日報道指，江宏傑對妻子的外遇新聞感到相當憤慨，要求對方回台灣解釋卻遭拒絕，據指福原愛已打算不再回到台灣，就算現在離婚條件對自己不利仍心意已決，日前亦有消息指，微博有500萬粉絲的福原愛，正被中國方面招手到內地發展，又估計她開個人事務所是打算在今年起當上全職藝人，不排除今後會活躍日本的電視圈。

江宏傑昨日為節目在台灣公開現身，晚上8點半由經理人陪同離開，上的士到台北車站搭高鐵回高雄。福原愛方面，爆出醜聞後一直未有露面，她原本上星期四為TBS電視綜藝節目拍攝外景，但卻臨時甩底避風頭。

據日媒《週刊文春》報道，當地有體育記者曾透露福原愛這兩年來都有提出離婚，但江宏傑就以形式上的道歉及未肯妥協。記者也分析福原愛堅持不認外遇的原因，因為她若承認出軌，不僅要向廣告商等方面賠償違約金，還可能要給江宏傑精神撫慰金，就連一對仔女的監護權也會被奪走。

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