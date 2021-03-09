陳瀅月前返加拿大探親度假，兩星期前返港並入進酒店隔離，要獨自隔離21日，難免要想辦法打發時間，幸好她有不少親朋好友為她送上零食等娛樂。不過，近日她出post鳴謝大家時，有心水清的網民發現陳瀅有多謝緋聞男友方力申，但就無tag男方送的到底是哪一份禮物，經網民推算後，估計方力申是送花，但疑陳瀅為免被炒緋聞，故避tag避嫌，反而變得「此地無銀」。

據陳瀅的post中透露，她在隔離期間，幸有祖母在她畢業時買給她的熊公仔，每當她感到失落或不開心時，她指熊公仔都會對她說「I love you」來逗她開心。已經31歲的陳瀅明知自己的行為好像有點小孩子氣，但她堅稱熊公仔陪伴自己渡過很多艱難時光。

其實陳瀅與小方的緋聞可以追溯到2017年，當時陳瀅與賭王何鴻燊的四房兒子猷亨甩拖後，已與小方傳出緋聞，可惜2人無下文。然而，去年「陳方戀」似「翻叮」，最明顯是去年9月播出的大台節目中，小方被揭曾約陳瀅單獨出街食飯，只是最終不成事。

而在陳瀅與小方之間，似女方較主動，她直認小方心地和外型都好，是自己的理想對象，陳瀅更主動脫下戒指給小方「求婚」。

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