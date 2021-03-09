曾志偉上月加入TVB擔任副總經理，踢走何哲圖掌管音樂事務，與三大唱片公司「破冰」成功，三大唱片公司高層包括環球的黃劍濤、Sony Music的陳國威和華納的Gordon Lee及旗下歌手出席記者會，英皇都有派高層代表出席，但就沒有歌手撐場。

今日英皇歌手張敬軒現身電視城為《勁歌金曲》錄影，其間何麗全及樂易玲親自到現場探班，對於志偉掌管音樂事務，令更多歌手可以亮相電視台，軒仔說：「其實我不嬲都覺得樂壇可以百花齊放，對樂迷係最大得益嘅事，對行業都會有好多正面嘅影響，我哋真係需要唔同嘅渠道將啲音樂推介畀觀眾。」

問到會否爭取唱劇集主題曲？軒仔說：「隨緣喇，我之前都唱過，但係我個人偏愛古裝劇多啲，但係都要睇返監製同編劇覺得我適唔適合。」再問有否興趣拍劇？軒仔笑說：「我以前客串過拍《四葉草》，而家都變咗樹喇！不過我個人比較鍾意拍古裝，之前有諗過叫化妝師幫我黐頭套，但係我又驚吊威吔，因為以前試過拍廣告吊咗10幾個鐘，搞到嗰個部位都痛，擔心啲身體功能有影響呀！」

另一方面，太極樂隊的成員唐奕聰（Gary Tong）於上周二（2日）疑心臟病發猝逝，終年57歲，軒仔表示與Gary有很多回憶：「我入行已經同Gary哥合作，佢喺行內係一個十分受歡迎嘅友誼先生，從來都冇發脾氣，成日都好開心，只要見到佢，嗰啲擔憂都會散開晒，係一個好正能量嘅人，所以佢嘅離去，真係好難過，相信唔會有人可以取代佢嘅位置。」

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