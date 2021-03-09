UA院線昨日宣佈全線結業，結束在港36年的業務。現時香港電影業越來越差，戲院處於「吊鹽水」的狀況。近年不斷有戲院結業或轉售，昨日本報報道楊受成的英皇及林建岳的MCL院線，有意爭奪UA在時代及旺角的戲院，同時間有傳大陸商人伍克波旗下的嘉禾橙天（嘉禾）院線，早於幾個月前計劃把香港的戲院經營權出售。今日嘉禾發聲明否認，表示「無計劃出售其香港電影院業務」。

嘉禾為香港上市公司，所以特別提醒投資者買賣股票時要審慎︰「本公告由橙天嘉禾娛樂（ 集團 ）有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例（ 香港法例第571章 ）第XIVA部的內幕消息規定而作出。本公司董事會注意到近期有若干新聞報導暗示本公司正與若干中國內地媒體營運商洽商出售其於香港的電影院業務。本公司並無與任何一方洽商，亦無計劃出售其香港電影院業務。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。」嘉禾早前發盈警，預期截至2020年12月31日止年度錄得股東應佔虧損淨額不少於2.5億元，2019年虧損3510萬元。集團解釋虧損增加是受到肺炎影響，關閉戲院令集團的營運受到干擾所致。

嘉禾院線在香港共有海運戲院、嘉禾黃埔、The sky、嘉禾粉嶺、StagE、嘉禾啟德及嘉禾V WALK7間戲院。2017年嘉禾已將大陸院線共76間電影院，以36.8億港元出售給于品海旗下的南海控股，以加強于品海旗下大地院線在全國實力。

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