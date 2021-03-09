「一飛沖天去，一飛沖天去，小小穿梭機」…陪伴許多小朋友成長，觀眾群早已步入中年，《430穿梭機》變成港人集體回憶。貴為TVB兒童節目元老級代表譚玉瑛，早前接受張寶華網上節目訪問，講起由1982年開始做節目《430穿梭機》，跟「星仔」周星馳、「Tony」梁朝偉、「Margie」曾華倩及「Yammie」藍潔瑛等靚仔靚女合作，「以前電視台個個都靚，而家就個個有自己品味」。

在節目中譚玉瑛回想拍《430穿梭機》巔峯時期，一個禮拜開工7日，「大家好少講嘢，又唔講八卦嘢，做嘢就做嘢，當時一星期做7日，做2日廠、4日外景，剩1日就用嚟對稿」，譚玉瑛指以前讀完藝員訓練班，好少人自願做兒童節目，通常「被委派」，身邊拍檔做幾年就換新人接棒，譚玉瑛笑稱：「以前拍戲先會紅，咁學做戲就一心想做戲，做完一輪兒童節目就會自動提出想走。」她又指當年連燈光師及幕後也看不起兒童節目主持，譚玉瑛惟有以實力證明自己，「一take過，Roll機唔NG就係展現能力」。

從未羨慕星仔偉仔

譚玉瑛從未羨慕過周星馳及梁朝偉等舊同事名成利就，「根本諗都冇諗，做呢行就會明白，你就係你，同樣你做佢嘅嘢，你都未必有佢嘅成就，因為你唔係佢，見佢成就咁大，曾經做過同事都會開心，我自己都好好，從來唔需要羨慕人。」

譚玉瑛爆昔日TVB兒童節目監製要求主持不可以拍其他劇集，「做兒童節目又多制肘，唔可以拍其他嘢，贊助商嘅嘢又唔可以擺出嚟，咁又唔會多人識、又唔會賺到錢，又唔會提升到知名度」，直至梁朝偉和周星馳跑出，當年大家就開始留意兒童節目主持，「會問佢哋喺邊度嚟，原來以前佢哋做兒童節目，啲人又會留意有咩人一齊做」。

華倩偉仔嘈交面阻阻

譚玉瑛回憶當年周星馳和梁朝偉都不喜歡講八卦，反而張國強比較健談，有時譚玉瑛和曾華倩亦會閒聊一下「譬如Margie嬲咗Tony，去到化妝間就會知佢哋嬲咗對方、唔睬對方，Margie當時會講吓『噚日發生咩咩咩』之類，呢啲女仔就會講吓。」

譚玉瑛稱曾華倩性格比較刁蠻任性，知道對方結婚生仔時，譚玉瑛也感到好奇，多年抱着不婚主義的譚玉瑛，坦言從沒想過生小朋友，「覺得人生好負面，要好努力先會好啲啲，搞好自己已經好費力，要整啲嘢出嚟擔心一生咁，我好享受而家咁樣。」

張寶華曾被星仔「欽點」

當張寶華問及周星馳是否喜歡整蠱細路，譚玉瑛想一想再說：「佢嗰種整蠱係因為冇當你係細路，冇刻意呵護，鍾意就睬吓你，如果佢覺得你講嘢冇意思，藐吓你就行咗去，有人見佢打細路，我就冇見過。」張寶華單刀直入問譚玉瑛是否鍾意細路仔，譚玉瑛坦言：「我唔憎，哈哈！我真係冇特別鍾意小朋友。」

張寶華笑言自己小學六年級時，有次去北潭涌渡假營，見到譚玉瑛和周星馳前來拍攝，在小朋友堆當中看到張寶華，周星馳指一指張寶華，他續道：「呢個小妹妹幾靚女。」張寶華笑稱被「欽點」後，其他人就開始一直讚她美。

《430穿梭機》有一個諧趣短劇《黑白殭屍》，由周星馳及龍炳基主演，譚玉瑛笑稱有幫基仔做架樑：「星仔轉數好快，基仔就按部就班，有時星仔講完，人哋接唔到，佢就會『哼』，我有時會話返佢（星仔），你冇講人哋梗係接唔到，有時佢又會覺得我做『架樑』。」

星仔沉默寡言

譚玉瑛跟周星馳合作4、5年，笑言周星馳視小朋友是工作夥伴，一齊開工拍攝，「我哋唔會特別抱吓小朋友，哄吓佢哋都冇」，周星馳平時很少講話，「由朝早8點對到夜晚7點，大家都想快啲返屋企」。

譚玉瑛自言開始接觸童星，對小朋友感覺有不同，反而令她開始有愛心，「一開始就真係工作態度，做幾十場戲，唔可以阻住個地球轉，如果小朋友發爛渣，我直情叫佢出廠，我叫保安抱佢走，唔想畀佢哋覺得發爛會得逞，後期接觸嘅小朋友唔同，佢哋會對自己有要求，NG會唔開心到喊，唔可以走埋去，因為佢哋會越想喊，只可以畀杯水佢哋等佢冷靜吓，等大家快啲拍完」。

她回想當年TVB找她做兒童節目主持，「以前要甄選，叫你講嘢、介紹一個遊戲畀小朋友認識，睇你講得清唔清楚，人哋明唔明你講嗰個遊戲點玩」，譚玉瑛稱當年考試合格，到灣仔勞工處搵工，「之後又去咗明愛想讀建築，當時面試30蚊一份表格，老師話我咁細粒唔會有人請，就罵我搞錯咗，叫我去做秘書，唔好嘥咗張表格，最終TVB收我，又唔使交學費，咩都有得學，我嗰時係第9屆，畢業嗰陣，我同黃日華、苗僑偉三個負責拍片介紹自己係第9屆畢業生」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！