41歲的台灣歌手蕭亞軒（Elva）近日又忽然失蹤，她對上一次在IG出帖已是去年聖誕節。台灣《蘋果新聞網》爆料指她上月17日（大年初六）凌晨被目擊現身台北醫學大學附設醫院（北醫）急症室，估計是身體不適。Elva昨日回覆台灣《蘋果新聞網》時表示因為嚴重睡眠不足，導致腦壓過高。

Elva去年底忙於推出籌備了3年的新專輯《赤裸真相》，分身乏術。由於疫情關係，外籍舞蹈員不能到台灣參演她的MV，拍攝工作要延遲，Elva心情都大受打擊，加上新年期間，相約親友拜年，休息不夠。Elva昨回覆：「過年期間跟海外人員聯繫接下來音樂內容，和很多親戚朋友來家裏聚會，陪長輩跟家裏的小朋友們玩，一直熬夜，腦壓有點高，不太舒服。」Elva之後聽從醫生指示，放鬆心情多休息，現已沒事。

去年10月時，Elva曾在IG上載一段素顏兼神情恍惚的求救片，事後她解釋是私信男友黃皓時誤傳上網，片中的她精神狀態很差，事後她又在微博開直播，好友李晶晶餵她吃東西，又遞上紙巾給她抹嘴，當時Elva一臉迷樣，動作緩慢，網民留言：「看起來狀態不是很好。」Elva前年到美國拍MV時不慎跌倒傷頭縫了幾針，當時左手也受撞擊導致骨頭移位撕裂，周身舊患。

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